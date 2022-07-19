Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реждеп Тайип Эрдоган на полях саммита астанинского формата в Тегеране обсуждают вопросы по сирийскому урегулированию, Карабах и двустороннюю повестку.

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — урегулирование карабахской проблемы», — сказал Путин.

Он напомнил, что недавно в рамках Каспийского саммита встречался с президентом Азербайджана, «вам привет большой от него». «У нас большая очень повестка дня», — сказал Путин.

Президент РФ признался Эрдогану, что рад его видеть. «Мы не виделись почти что целый год», — сказал Путин.

Эрдоган ответил ему: «По телефону мы часто общались». «Это точно, это хорошо, — ответил Путин. — И наши коллеги общаются в постоянном режиме».

По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются, «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами».

Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской «тройки» у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.