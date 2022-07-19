Российский президент Владимир Путин в ходе встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране заявил, что не все вопросы по вывозу украинского зерна из черноморских портов ещё решены, но движение есть.

Он поблагодарил Эрдогана за посреднические усилия по предоставлению Турцией площадки для переговоров по проблеме вывоза зерна через Чёрное море.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперёд. Не все вопросы, правда, ещё решены, но то, что движение есть, уже хорошо», — сказал российский лидер.

При этом российский лидер заявил о росте товарооборота между Россией и Турцией.

Путин отметил, что отношения России и Турции развиваются, «несмотря ни на что».

«Растёт товарооборот, причём очень значительными темпами», — заявил российский лидер.