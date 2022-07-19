В Ясамальском районе на улице Ш.Мехтиева произошел пожар в многоэтажном здании. Об этом информирует МЧС.
Сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС осуществляют тушение.
В Ясамальском районе на улице Ш.Мехтиева произошел пожар в многоэтажном здании. Об этом информирует МЧС.
Сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС осуществляют тушение.
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