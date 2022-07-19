Еврокомиссия (ЕК) может потребовать от стран-членов ЕС сократить потребление газа, если государства не будут экономить топливо самостоятельно, а ситуация со снабжением ухудшится. Об этом сообщает во вторник газета Die Welt со ссылкой на проект плана ЕС на случай чрезвычайной ситуации в области газа.

«Если хозяйства и компании в странах-членах добровольно не накопят достаточные объемы газа, а ситуация со снабжением значительно ухудшится, то Брюссель без консультаций с национальными правительствами установит целевые показатели по экономии, которые национальные правительства должны выполнить», — пишет издание.

Согласно плану, предполагается, что страны сначала добровольно сократят потребление газа. Если положение дел изменится в худшую сторону, то ЕК может потребовать от них уменьшить потребление. Для этого хотя бы два государства-члена должны обратиться с просьбой ввести целевые показатели по экономии. «В таком случае Комиссия может активировать обязательное сокращение на (x%), чтобы обеспечить экономию во всем ЕС», — приводит издание отрывок из документа, при этом не уточняя конкретные объемы возможного сокращения. По данным источников Welt, речь может идти об уменьшении потребления на 5-15%.

Официально план хотят представить в среду, а затем принять 26 июля на встрече министров энергетики. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕК 20 июля рассмотрит действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.