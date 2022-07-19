ЕС играет важную роль в постконфликтный период.

Об этом поведал глава МИД Джейхун Байрамов по итогам 18-ого заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европейский союз, состоявшегося сегодня в Брюсселе.

Д. Байрамов выразил благодарность Евросоюзу за посредничество в нормализации отношений между Баку и Ереваном уже на трех встречах, «которые были полезными и способствовали диалогу по вопросам, имеющим решающее значение для мира, безопасности и процветания на Южном Кавказе».

Байрамов также указал на то, что Азербайджану необходимо уделять более высокое международное внимание и помощь в разминировании.

Он поблагодарил ЕС за поддержку Азербайджану в операциях по разминированию. Министр отметил, что разминирование является основным элементом реконструкции в постконфликтный период.