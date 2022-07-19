Поставки Украине по железной дороге нефтепродуктов начались в Литве. Об этом во вторник сообщило государственное предприятие «Летувос гележинкеляй» («Железные дороги Литвы»).

«Поставка нефтепродуктов является важным шагом, содействующим обеспечению Украины нехватки этого ресурса и удовлетворению потребностей рынка», — говорится в сообщении.

Планируется, что составы с нефтепродуктами, спецификация которых не уточняется, будут отправляться на Украину два-три раза в неделю. Они пойдут в обход Беларуси через Польшу.

«Груз с европейской на широкую колею придется перемещать только один раз при въезде на территорию Украины», — отметило ведомство.

В месяц планируется таким образом поставлять Украине до 30 тыс. тонн нефтепродуктов.