КНДР может оказать помощь в восстановлении «республик» Донбасса. Об этом заявил посол России в Северной Корее Александр Мацегора, передают «Известия».

По его словам, высококвалифицированные и трудолюбивые рабочие Северной Кореи смогут решить задачи, связанные с восстановлением гражданской и промышленной инфраструктуры. Он также добавил, они готовы работать «в самых сложных условиях».

Посол отметил, что некоторые предприятия, появившиеся в КНДР при техническом содействии СССР, все еще находятся в эксплуатации. «Корейские партнеры весьма заинтересованы в изготавливаемых там запасных частях и агрегатах, в обновлении своей производственной базы», — подчеркнул Мацегора.

Помимо этого, имеется высокий потенциал для обмена широкой номенклатурой товаров, отметил российский представитель, после чего выразил надежду на успешное сотрудничество в условиях санкций.