Среди 25 погибших в Виннице — трое офицеров украинских ВС.

Об этом пишет «Медиазона», это 40-летний офицер Константин Пузыренко, полковники Олег Макарчук и Дмитрий Бурдико. Об их гибели и прощании с ними сообщали СМИ их родных городов, родственники в соцсетях, а также сайт минского суворовского училища, где учился один из погибших.

Ранее минобороны России говорило, что нанесло удар по дому офицеров в Виннице, где было собрание украинских военных и иностранных поставщиков авиавооружений.

Псле удара по Виннице погибло больше мирных жителей, чем военных. Среди погибших трое детей, сегодня утром стало известно о смерти женщины, которая работала врачом в больнице недалеко от дома офицеров.