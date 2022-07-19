Польша получила первые 28 американских танков Abrams, которые должны укрепить вооруженные силы для сдерживания потенциальной российской агрессии на восточном фланге.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны страны Мариуш Блащак.

«В Учебный центр Сухопутных войск прибыл первые 28 танков Abrams. Вскоре солдаты Железной дивизии приступят к обучению», — написал он.

Также министр сообщил, что в этом году Польша ждет поставок комплексов Patriot и ударных турецких беспилотников Bayraktar.