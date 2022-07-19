Изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан от Европы невозможно. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая делегацию, возглавляемую председателем комитета по международным связям Европарламента Дэвидом Макалистером.

По словам президента, многие европейские парламентарии совершали на Азербайджан необоснованные нападки.

«Мы живем в реальном мире, это не наш выбор. Вы знаете мою позицию. Моя позиция не изменилась с момента нашей последней встречи в 2017 году. Мы хотим установить тесные отношения с Европой, и все, что мы делаем, в том числе отмеченные мною заметные признаки сотрудничества, демонстрирует это. Но если Европарламент думает о выборе такого пути, то это их выбор. Но они должны знать, что, несмотря на попытки некоторых членов парламента, изолировать Европу от Азербайджана и Азербайджан от Европы невозможно», — подчеркнул президент.