По сравнению с парламентом Армении, Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану.

Об этом 19 июля заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с председателем комитета Европарламента по внешним связям Дэвидом Макалистером.

«Вы, наверное, знаете о вчерашнем визите председателя Европейской Комиссии госпожи Урсулы фон дер Ляйен. У нас были очень хорошие обсуждения. Это еще раз подчеркивает важность двусторонних отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. В то же время председатель Совета Европейского союза господин Шарль Мишель активно участвовал в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Он уже провел три трехсторонние встречи с участием лидеров Армении и Азербайджана и себя самого. Так что это очень позитивный контекст. Но с учетом этого мы не можем понять действия Европарламента. На самом деле Европарламент более агрессивен по отношению к Азербайджану, чем парламент Армении. Иногда кажется, что эти резолюции приняты армянским парламентом, а может некоторые армянские лоббистские группы имеют на них некоторое влияние. Иначе очень сложно понять», — отметил президент.