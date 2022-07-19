Иранская национальная нефтяная компания (NIOC) и «Газпром» подписали в Тегеране меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский добывающий сектор. Об этом во вторник сообщает агентство Tasnim.

Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщил агентству, что стороны договорились вести разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит $10 млрд.

«Этот меморандум приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана. Он привлечет несколько десятков миллиардов долларов из России в нефтяные и газовые месторождения Ирана», — сказал он.

Ходжастемехр добавил, что «стороны согласовали разработку «Газпромом» шести нефтяных месторождений, а также другой крупный проект, в который российская сторона вложит $15 млрд».