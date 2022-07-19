20 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем — 31-35° тепла, в Баку ночью — 24-26° тепла, днем — 32-34° тепла.

Атмосферное давление опустится с 758 мм ртутного столба до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны кратковременные дожди. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем — 35-40°, местами — 42° тепла, в горах ночью — 10-15° тепла, днем — 26-31° тепла.