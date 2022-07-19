«Nar» объявил, что наградит первых 10 абитуриентов, показавших наивысшие результаты на государственных вступительных экзаменах, вне зависимости от группы. Таким образом, мобильный оператор предоставит студентам смартфоны, мобильные номера «Nar» и крупную сумму на балансе для более удобного общения. Цель состоит в том, чтобы внести свой вклад в достижения молодых людей, которые только начинают университетскую жизнь, и помочь им подойти к высшему образованию с большим энтузиазмом.

Следует отметить, что «Nar» начал эту традицию в 2018 году с награждения студентов, набравших максимальные баллы на вступительных экзаменах. Поскольку образование является основным залогом устойчивого развития и эффективной деятельности в любой сфере, поддержка науки и образования является основным направлением корпоративной социальной ответственности «Nar».

Подробную информацию о социальных проектах «Nar» можно получить на странице https://www.nar.az/projects/.