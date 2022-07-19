Силы Воздушной обороны Казахстана планируют пополнить ряды беспилотников турецким оборудованием, передает МИА «Казинформ».

«В этом году планируется поставка в страну турецкого разведывательного и ударного аппарата Аnka. В целом Вооруженные силы страны имеют БПЛА различного назначения. В частности, сейчас мы используем израильский Skylark-1 и китайский Wing Loong», — ответили в министерстве обороны РК.

В ведомстве уточнили, что более детальная информация является конфиденциальной.

«Информация о точном количестве действующих беспилотных летательных аппаратов является сведением ограниченного распространения», — добавили в Министерстве обороны РК.