У Азербайджана есть более эффективный механизм принуждения Армении к миру. Об этом в беседе с «Минвалом» сказал политолог Ризван Гусейнов, говоря о политических процессах, которые разворачиваются в последние дни в регионе.

В этом контексте он напомнил, что в преддверии встречи глав МИД Азербайджана и Армении директор ЦРУ Уильям Бернс совершил визит в Ереван.

«Прибыл он в Ереван в рамках ближневосточного турне Джо Байдена, а значит с особой миссией, детали которой прояснились по итогам визита Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Ряд зарубежных экспертов утверждают, что уже сегодня готовится несколько очагов напряженности на Ближнем Востоке, Средиземноморье и на Южном Кавказе. Все это делается в рамках, американского проекта «Большой Ближний Восток»», — сказал Гусейнов.

Он считает, что визит Бернса, по всей видимости, преследует цели заставить Ереван усилить антироссийскую риторику.

При этом, он обратил внимание на тот факт, что буквально сразу после визита Бернса в Ереван состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

«И Тбилиси был выбран неслучайно – нужно было показать, что Баку и Ереван могут общаться без посредничества России», – полагает Гусейнов.

Эксперт также затронул недавние заявления президента Ильхама Алиева на совещании по итогам полугодия. Наш собеседник считает, что высказывания азербайджанского лидера во многом проясняют позицию Баку к происходящим событиям.

«В первую очередь, глава Азербайджана дал понять, что Баку обладает широким арсеналом военно-политических рычагов давления на Армению, которая затягивает выполнение Трехстороннего заявления и других достигнутых соглашений. Кроме переговорного механизма, у Азербайджана есть более эффективный механизм принуждения к миру и, по всей видимости, на встрече глав МИД в Тбилиси данная позиция официального Баку была донесена до Арарата Мирзояна», — подчеркнул он.

Другим важным моментом из выступления президента Алиева, по мнению политолога, является то, что вывод всех незаконных армянских вооруженных формирований, несмотря на обещания Москвы, так и не был осуществлен.

«И днем ранее посол России в Баку, зная о недовольство Баку, едет в Шушу и тем самым пытается смягчить обстановку. Фактически Ильхам Алиев дал понять, что Азербайджан любым методом принудит Армению к выполнению Трехсторонних договоренностей, точно также, как осенью 2020 года заставил Ереван выполнить резолюции Совбеза ООН», — подчеркнул собеседник «Минвала».

Гусейнов также заметил что именно на фоне недовольства официальным Баку политикой Кремля по карабахскому кейсу, Азербайджан и ЕС в Баку подписали ряд важных энергетических соглашений и экономических проектов, а глава МИД Азербайджана сегодня проведет закрытую встречу с генсеком НАТО в Брюсселе.

«Если Россия будет и дальше игнорировать чувствительные для Азербайджана моменты, то Баку будет действовать без оглядки на энергетические интересы Москвы на европейском рынке», – резюмировал эксперт.

Н.Гаджиев