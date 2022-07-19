Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

Как сообщили в министерстве, в обращении говорится, что в ближайшие дни на территории страны сохранится жаркая погода, температура воздуха местами будет достигать 42-43 градусов, ожидается усиление ветра.

«В такую погоду малейшая неосторожность и невнимательность приводит к пожарам. Кроме того, непрерывное использование кондиционеров увеличивает риск коротких замыканий в электропроводах. В связи с этим МЧС просит население строго соблюдать правила пожарной безопасности. Кроме того, в сильный ветер купаться в море опасно. Также в жаркие дни не рекомендуется долго находиться на воздухе, желательно носить светлую, легкую одежду из хлопка, больше находиться в тени или прохладном месте, пить побольше воды», — говорится в обращении МЧС.