Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не считает, что санкции против РФ были ошибкой.

«Некоторые европейские лидеры говорят, что санкции были ошибкой. Что ж, я не думаю, что это было ошибкой, это то, что мы должны были сделать и будем продолжать делать», — заявил Боррель, открывая встречу министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

«Некоторые люди говорят, например, что запрет на нефть повысил цену на нефть. Но посмотрите на графики цен – цены на нефть с тех пор, как мы ввели запрет на импорт (российской) нефти, они снижались», — заверил он, утверждая, что цена на нефть находится на том же уровне, что и до войны в Украине. «В начале войны она сильно увеличилась, а когда мы ввели запрет, она стала уменьшаться. Так как же можно говорить, что именно запрет повысил цену на нефть? У них нет глаз? Графики не смотрят? Разве они не учитывают цифры или факты?».

Санкции ЕС не остановят боевые действия в Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, добавил он.

«Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт в Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России», — сказал Боррель.