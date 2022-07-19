Поражение в 44 дневной второй карабахской войне шокировало армян, обрушило их самоуверенные представления о месте своей страны в регионе и в мире. Об этом пишет в своем «Фейсбуке» политолог Расим Мусабеков.

«Вынужденные пойти на подписание ТСЗ (трехстороннее заявление), являвшееся, в сущности, актом капитуляции, армяне вывели свои войска из районов за пределами бывшего НКАО, осуществили обмен пленными, передали пусть и неточные карты минных полей. Далее правительство Пашиняна занялось проволочкой. Это касается вывода остатков армянских вооруженных сил из Карабаха, открытия Зангезурского коридора, делимитации границы и заключения мирного договора.

Такая линия поведения проистекает не только из того, что правительство Никола Пашиняна недостаточно компетентно, хотя данное обстоятельство, безусловно, имеет место. Большинство политиков, аналитиков и СМИ в Ереване едины в том, что любые соглашения, касается ли это транспортных коммуникаций или делимитации армяно-азербайджанской границы, а тем более подписание мирного договора с Азербайджаном в нынешней ситуации будут для армян невыгодными. Поэтому хотя под давлением Баку и Брюсселя Пашинян идет на переговоры, дает какие-то заверения, но практическое исполнение за этим не следует. Армяне не скрывают, что пока баланс сил для них неблагоприятен, будут тянуть с конкретными договоренностями, консервируя до лучших времен нынешний статус-кво. То есть сохранить неподконтрольным Баку огрызок так называемого «НКР» под защитой РМК, одновременно продвигая реанимацию обанкротившегося сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Напрасные ожидания. Забеременевшая сельская девочка-подросток наивно может верить, что «рассосется», но армян, хвастающихся своей тысячелетней историей, подобные иллюзии неоднократно наказывались. Кроме дополнительных расходов на содержание «карабахского огрызка» и новых военных унижений, тактика проволочек ничего им не даст. В условиях сохраняющейся неопределенности карабахские армяне не смогут привлекать инвестиции, и даже местные богатеи будут массово избавляться от активов, выводя средства в Армению или Россию.

Тем временем президент Ильхам Алиев при подведении итогов деятельности правительства в первом полугодии 2022 года послал жесткий сигнал Еревану, что терпение Баку на исходе и армяно-азербайджанское урегулирование может эволюционировать из дипломатической плоскости в силовую. Пока это не означает немедленное нанесение точечных военных ударов по незаконным военным формирования, хотя недавние столкновения у села Фаррух наглядно показали, что ВС Азербайджана в состоянии это сделать быстро и эффективно. Карабахские армяне могут столкнуться и с иными трудностями, например с газо- и электроснабжением. Полагаю, что в ходе встречи глав МИД Байрамова и Мирзояна в Тбилиси азербайджанские предупреждения были доведены до армянской стороны в деталях. Сделают ли в Ереване для себя должные выводы, покажет время. Но судя по всему, Баку настроен решительно и готов к различным вариантам действия», — написал он.