Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил канцлер Карл Нехаммер в понедельник на пресс-конференции в Вене. Об этом сообщил сайт братиславской газеты Pravda.

«По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьером Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации в Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российским вторжением в Украину пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии «не ведется», подчеркнул канцлер. Австрия придерживается совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности, а также планирует инвестировать больше средств в собственную оборону», — говорится в сообщении.

В свою очередь, словацкий премьер напомнил, что его страна оказывает Украине всестороннюю помощь, как и многие другие государства свободного мира.