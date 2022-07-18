Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал на истребителе Eurofighter Typhoon. Об этом пишет Daily Mail.

Джонсон поделился видеозаписью из кабины истребителя и рассказал, что даже выполнил несколько фигур высшего пилотажа.

«Я двинул штурвал сразу вправо, и мы сделали медленную бочку. Затем я потянул штурвал на себя, и мы сделали фантастическую мертвую петлю. Потом я сделал еще более сложную вещь под называнием «бочка» — я потянул штурвал наверх и немного вправо», — поделился Джонсон.

Джонсон добавил, что также произвел дозаправку в воздухе от самолета Voyager.

