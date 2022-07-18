Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Армен Абазян и директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в понедельник в Ереване обсудили возможность обмена разведывательной информацией.

«Сегодня мне посчастливилось встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Кроме того, провел рабочую встречу с моим коллегой, главой СНБ Арменом Абазяном. В ходе встреч и переговоров была дана высокая оценка содержанию стратегического партнерства между двумя нашими странами… Частью этого сотрудничества является и взаимодействие специальных служб, и сегодня с моим коллегой мы обсудили вопросы обмена разведывательной информацией, совместных действий с целью выявления и предупреждения целого комплекса внешних угроз», — сказал Нарышкин журналистам по итогам переговоров.

Он добавил, что стороны разрабатывают план совместной работы на предстоящие годы.