Минобороны Китая потребовало от США немедленно отменить продажу оружия Тайваню. За него Тайбей обещал выплатить 108 миллионов долларов.

Как предупредил пресс-секретарь министерства национальной обороны КНР Тан Кефэй, в противном случае ответственность за подрыв китайско-американских отношений будет полностью лежать на США. Он подчеркнул, что армия Китая примет все меры для защиты национального суверенитета и территориальной целостности. Также она будет решительно пресекать любые формы вмешательства внешних сил.