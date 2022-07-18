Анкара не одобрит заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО в случае невыполнения обязательств, взятых двумя скандинавскими странами в сфере борьбы с терроризмом. В подобном случае, что мы заморозим процесс (принятия в Альянс). Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания Кабмина Турции в понедельник в Анкаре.

Глава государства привлек внимание к итогам последнего саммита НАТО в Мадриде, в ходе которого Анкара на самом высоком уровне продемонстрировала отношение к кризисным ситуациям.

Турецкий лидер отметил, что в особенности Швеция на данном этапе не демонстрирует позитивного подхода к вопросам, волнующим Анкару. «Наша позиция четко обозначена. Дальнейший выбор за самими странами (кандидатами в НАТО)», — подчеркнул Эрдоган.