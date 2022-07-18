Народный депутат Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, сообщает ТАСС.

«Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», — написал Гончаренко в своих соцсетях.

Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года было подписано и ратифицировано для упрощения совместной работы таможенных органов стран Содружества — соглашение позволяло осуществлять согласованные мер по выявлению и пресечению противоправных действий.