Президент РФ Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции — это огромный вызов для страны, но Россия не будет опускать руки, а будет развиваться еще интенсивнее, используя имеющийся потенциал.

«Понятно, что это огромный вызов для нашей страны, но мы не только не собираемся опускать руки, пребывать в какой-то растерянности или, как некоторые наши «доброжелатели» предрекают, отступать на десятилетия назад», — сказал глава государства на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в понедельник.

«Конечно, нет, наоборот, осознавая колоссальный объем трудностей, которые стоят перед нами, мы будем интенсивно и грамотно искать новые решения, эффективно использовать уже имеющиеся суверенные технологические заделы, разработки отечественных инновационных компаний», — отметил Путин.

Признав, что все это является крайне сложной задачей, Путин заявил, что российские власти «отдают себе в этом отчет». «Ясно, что мы не можем оторвано от всего мира развиваться, но так и не будет, скорее в современном мире невозможно выставить огромные заборы — это невозможно», — отметил президент.