ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация», ООО «Азералюминий» и компания “Achenbach Alpha GmbH” (Германия) подписали контракт по учреждению и управлению совместного предприятия, сообщает АПА

На проведенном в связи с этим мероприятии министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал о целенаправленных экономических реформах, проводимых в Азербайджане, благоприятной бизнес- и инвестиционной среде, Национальных приоритетах.

Он подчеркнул, благодаря проекту, который будет реализован в Гяндже, будут созданы условия для экспорта конкурентоспособной алюминиевой продукции в Европу и США.

Гендиректор ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация» Кямран Набизаде и президент и генеральный исполнительный директор компании “Achenbach Buschhütten GmbH” Андре Бартен проинформировали о проекте.

Было отмечено, что в рамках реализуемого проекта планируется производство 105 тысяч тонн алюминиевой продукции в год.

Общая инвестиционная стоимость проекта 451,2 млн долларов США, на первом этапе будет инвестировано 132 млн долларов США.

Проект планируется реализовать в два этапа.