На бакинской свадьбе спели украинскую народную песню «Ой у лузі червона калина».
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
«Теперь азербайджанские свадьбы проходят вот так», – написал дипломат в своем Facebook.
На бакинской свадьбе спели украинскую народную песню «Ой у лузі червона калина».
Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский.
«Теперь азербайджанские свадьбы проходят вот так», – написал дипломат в своем Facebook.
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