Президент Ильхам Алиев и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлением для прессы.

Россия не была надежным энергетическим партнером и до захватнической войны, начатой Россией против Украины, считает глава Еврокомиссии.

«Поэтому ЕС сосредоточился на диверсификации дополнительных источников энергии помимо России, начал работать с более надежными партнерами. Я рада, что Азербайджан входит в число партнеров, которым мы доверяем. Вы для нас очень важный энергетический партнер и всегда были надежным партнером», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Азербайджан надежный партнер не только для энергетической безопасности Евросоюза, но и в сфере «зеленой энергии» и подписанный документ еще больше укрепит сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере.

При этом она выделила 3 основных пункта меморандума.

«Первоначально мы удвоим экспорт газа из Азербайджана, этим документом выражаем нашу приверженность расширению Южного газового коридора. Этот проект уже очень важен для ЕС, ежегодно мы поставляем 8 миллиардов кубометров газа в Европу, в ближайшие годы мы доведем объем до 20 миллиардов кубометров. В следующем году мы доведем объем до 12 миллиардов кубометров, и это будет вкладом в компенсацию газа, который был отрезан от России, внесет значительный вклад в энергоснабжение Европы», – отметила Фон дер Ляйен.

В свою очередь, президент Ильхам Алиев отметил, что вопросы энергетической безопасности сегодня как никогда важны.

«Мы уже видим положительные преимущества этого сотрудничества. Вопросы энергетической безопасности сегодня как никогда важны. Долгосрочное, прогнозируемое и очень надежное сотрудничество между ЕС и Азербайджаном в энергетической сфере, безусловно, является большим активом. В этом году мы начали энергетический диалог между ЕС и Азербайджаном, охватывающий многие сферы, включая нефть и газ, альтернативную энергию, энергоэффективность воды и другие вопросы», – подчеркнул азербайджанский лидер.

Президент отметил, что эксплуатация новых газовых месторождений в последующие годы увеличит производство природного газа и использование альтернативной энергии позволит больше экспортировать природный газ.

«Сегодняшний Меморандум своего рода дорожная карта будущего. Если учесть, что мы реализовали все, что запланировали ранее, то уверен, что мы увидим большое достижение. Среди других вопросов, которые мы обсуждаем сегодня, были и коммуникации, и сообщения. Если учесть географическое расположение Азербайджана и модернизированную транспортную инфраструктуру, то необходима более активная работа по координации нашего потенциала. Потому что на западном побережье Каспийского моря Азербайджан обладает самым большим торговым флотом на Каспии, современной инфраструктурой, судостроительным заводом, новым морским портом и железной дорогой, которая связывает нас со всеми соседями», — подчеркнул он.

Он также отметил, что энергетические проекты, выдвинутые Азербайджаном и поддержанные Европейским союзом, полностью изменили энергетическую карту Европы.

«Нашему активному сотрудничеству в энергетической сфере более 15 лет. Сегодняшний меморандум — не первый документ, подписанный между нами. Мы подписали меморандум о взаимопонимании в 2006 году и совместное заявление о Южном газовом коридоре в 2011 году. Таким образом, у нас хорошая история и хорошие достижения», — добавил президент.

Он также сообщил, что работа над новым соглашением между Азербайджаном и ЕС может быть завершена в ближайшие месяцы.