4 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что по результатам проверок и служебных расследований, проведенных Министерством культуры в региональных управлениях культуры и подведомственных учреждениях, за последний год в правоохранительные органы было направлено 11 обращений.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, отмечается, что в 2021 году и в первой половине 2022 года в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики на основании обращений Министерства культуры были проведены проверки в 11 случаях, возбуждено 8 уголовных дел по фактам злоупотребления должностными полномочиями должностными лицами учреждений культуры Баку, Бардинского, Шамахинского, Агджабединского и Кюрдамирского районов.

Четыре уголовных дела в отношении 4 лиц направлены в соответствующие суды для рассмотрения, по 1 уголовному делу производство прекращено в связи с возмещением ущерба государству, по 3 уголовным делам в настоящее время расследование продолжается.

В период следствия обеспечено возмещение 917 тысяч из 1 миллиона 870 тысяч манатов ущерба, причиненного государственному бюджету в результате противоправных действий, продолжаются необходимые следственные действия по возмещению оставшейся части ущерба.

В материалах, представленных Министерством культуры в ходе расследования, не были установлены достаточные основания для возбуждения уголовного дела в отношении 4 учреждений, направлено 5 представлений, в отношении 2 лиц прокурором сделаны предупреждения.