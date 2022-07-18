Если в Финляндии появятся базы НАТО, России придется принять меры для обеспечения своей безопасности.

Об этом заявил российский посол России в Финляндии Павел Кузнецов, передает РИА Новости.

«Другое дело, если на территории Финляндии появится НАТОвская инфраструктура в виде постоянных военных баз, в виде тяжелых ударных наступательных вооружений, ракетных комплексов и так далее, в этом случае Россия, естественно, вынуждена будет принимать необходимые ответные, адекватные меры для обеспечения своей безопасности», — пообещал дипломат.

Кузнецов понадеялся, что финская военно-политическая и внешне-политическая сторона понимают: подобное развитие событий не отвечает интересам самой Финляндии.