В соответствии с планом боевой подготовки на 2022 год, ракетные и артиллерийские подразделения Сухопутных войск выполнили огневые задачи.

Как сообщается на сайте Минобороны, согласно плану, подразделения, осуществляющие огневую поддержку, были выведены из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения и заняли огневые позиции.

На учениях, проводимых в соответствии с условиями реального боя, были выполнены задачи по обнаружению и уничтожению точным огнем целей условного противника.

Основной целью проведения учений является совершенствование управленческих навыков командиров ракетных и артиллерийских подразделений, повышение знаний и умений военнослужащих, а также планирование действий в ходе боевых операций и развитие взаимодействия с другими видами войск.