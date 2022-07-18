Возможно, появляется шанс на искоренение деятельности террористической курдской организации РПК (Рабочая партия Курдистана) на просторах Европы. Такой осторожный вывод можно сделать из последних слов главы Североатлантического альянса.

Йенс Столтенберг заявил, что РПК считается террористической организацией всеми членами Европейского Союза (ЕС), включая Швецию и Финляндию, и что сотрудничество против этой организации разумно и очень важно.

Интересно, можно ли теперь рассчитывать, что со временем Европа окажется зачищена от лиц, причастных к терактам на территории Турции и вообще от всех членов РПК? Что тех, кто не успеет сбежать из ЕС, поймают и выдадут Анкаре?

На эти вопросы «Минвала» ответил турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер:

— Действительно, Рабочая партия Курдистана давно уже признана в качестве террористической организации со стороны Европейского Союза. А НАТО в решении этой проблемы большой роли не играет. На самом деле остро этот вопрос стоит именно для Турции, и именно поэтому она давно стремится решить его. Один из сложных моментов заключается в том, что террористы из РПК получают политическое убежище в ряде европейских государств. Это основной пункт, препятствующий полному снятию этой проблемы на просторах Европы.

Конечно, после заключения трехстороннего меморандума активность подобных лиц на территории Финляндии и Швеции будет ограничена. А еще, Швеция согласилась не продавать отныне РПК свои наземные мины – это большой успех, хорошая новость.

Но ряд европейских стран, в первую очередь Франция, во вторую – Бельгия, неадекватно относятся к оценке ЕС в отношении террористической сущности РПК. У них весьма слабый контроль в отношении этих террористов, и пользуясь этим, они свободно пересекают границы этих государств, открыто живут в них, распространяют свою идеологию, в общем, не чувствуют препятствий для любой своей активности. Нужно сказать еще про Грецию, где по сей день проживает немало членов РПК.

При этом, в Англии, например, РПК не имеет никакого заметного влияния, а в США им даже не дают разрешений на проживание. И политическое убежище им там не предоставляют. Хотя при этом не стоит забывать про проблему сирийских курдов, связанных с РПК, с которыми Америка продолжает сотрудничество.

Так что, в целом кардинальных изменений я не жду, но одно то, что Швеция перестанет поставлять мины курдским террористам, уже хорошая новость для турецких военных.

Я не думаю, что теперь членов РПК станут ловить в скандинавских странах и выдавать их Турции. К тому же, мне кажется, после недавних событий, связанных с вступлением в НАТО Финляндии и Швеции, они уже осознали опасность для себя и успели покинуть эти государства. Сделать это им было крайне легко, поскольку между странами ЕС фактически не существует границ. И, кстати, это касается также сторонников Фетуллы Гюлена, ведь Турция настаивала, чтобы ей передавали и гюленистов.

Еще раз хочу подчеркнуть, что большой перезагрузки в этом процессе я не ожидаю. Мне кажется, для получения реального результата в этом деле Турции следует начать серьезно договариваться с такими весомыми странами ЕС как ФРГ и Франция.

Самир Ибрагимов