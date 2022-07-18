Требование к гражданам США срочно выехать из Украины связано с усилением ракетных ударов со стороны российских войск.

Об этом заявила официальная представительница Госдепа США Андреа Калан в ходе телемарафона.

«Хочу подчеркнуть, это объявление (призыв покинуть Украину) именно из-за непредсказуемости ракетных ударов из России. Как мы видим, Россия увеличивает свои удары по Украине. Наше посольство опубликовало объявление именно об этом. Но США будут продолжать работать с Украиной, поддерживать Украину и мы намерены это делать столько, сколько понадобится», — подчеркнула Калан.

При этом она отметила, что США регулярно публикуют подобные обращения к своим гражданам, которые находятся в Украине или собираются туда поехать.