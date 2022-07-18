На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard. Об этом сообщает RND.

Сообщается, что тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Также сообщается, что бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не подтверждает информацию о тренировках.

«Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах», — отметил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по вопросам обороны Инго Гадехенс.