17 июля состоялся телефонный разговор между главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями о текущих региональных процессах, в том числе о различных направлениях процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Министр Байрамов проинформировал Донфрид об известной позиции Азербайджана по обеспечению мира и прогресса в регионе, включая открытие коммуникаций, делимитацию границы двух государств, начало работ по будущему мирному договору. Он коснулся шагов, предпринятых Азербайджаном в этих направлениях. Была подчеркнута важность полного выполнения сторонами своих обязательств.

Карен Донфрид высоко оценила первую прямую встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси. Она отметила важность продолжения прямых контактов.

Стороны также коснулись и других вопросов, представляющих взаимный интерес.