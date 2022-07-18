Россия уже давно шла к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины. Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так он отреагировал на упреки России в отношении Украины.

«Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы «судном дне» для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания, но взгляните насколько цинично говорить такое же сегодня — в очередную годовщину уничтожения Россией в небе над украинским Донбассом малазийского боинга. 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма, 80 детей, граждане 10 государств», — сказал президент.

Он добавил, что «уже тогда Россия шла этим путем к статусу государства-террориста и к специальному трибуналу, который точно состоится в отношении российской агрессии против Украины».

«Это для России будет судный день и не в переносном смысле, а буквально», — подчеркнул Зеленский.