Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Россия проплачивает антиукраинские митинги в стране. Об этом сообщается в Twitter украинского посольства в Израиле.

«Российское вторжение в Украину распространяется и на Израиль. В последнее время, наряду с заметной пропагандистской атакой на социальные сети, мы стали свидетелями антиукраинских демонстраций, финансируемых российским правительством», – сказано в сообщении.

Так, подобные демонстрации прошли в Хайфе, Нетании и перед посольством Украины в Израиле в Тель-Авиве.

«Мы не шокированы и не удивлены тем, что российское финансирование направлено на введение общественности в заблуждение. Несмотря на организованные демонстрации, израильская общественность по большей части поддерживает Украину и выступает против жестоких атак России», – заявил Корнийчук.

