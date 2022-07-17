19 июля в Тегеране состоится саммит России, Ирана и Турции в астанинском формате, посвященный урегулированию конфликта в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в ходе визита в Иран. 19 июля в Тегеране состоится саммит Ирана, России и Турции (астанинский формат), посвященный урегулированию конфликта в Сирии.

«На полях саммита президент Эрдоган проведет двустороннюю встречу со своим российским коллегой», — сообщила пресс-служба турецкого лидера.