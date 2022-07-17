Злоумышленник — командир отдельного Констанцского ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок российского Черноморского флота, поделился советник министра внутренних дел. Российской подводной лодкой, из которой ракеты были запущены по центру Винницы, командует капитан I ранга Анатолий Варочкин. Капитан является командиром отдельного Констанцского ордена Ушакова I степени дивизиона подводных лодок Черноморского флота РФ, написал в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко. «Это убийца 4-летней Лизы из Винницы и еще более чем 20-ти винничан — …капитан 1 ранга Анатолий Варочкин. Именно он командует подводной лодкой, из которой отряд путинских убийц выпустил ракеты по мирным жителям Винницы», — добавил советник.