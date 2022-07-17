Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 18-19 июля посетит с официальным визитом Иран.
В Управлении по связям при Администрации президента сообщили, что визит главы государства состоится по приглашению президента Ирана Эбрахима Раиси.
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В Тегеране 19 июля под председательством президентов двух стран пройдет седьмое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Иран.
На заседании Совета будут рассмотрены все аспекты турецко-иранских отношений и обсуждены шаги, направленные на улучшение двустороннего сотрудничества.
Кроме того, в рамках визита будут обсуждены региональные и международные вопросы.
Президент Эрдоган 19 июля примет участие в седьмом трехстороннем саммите с участием президентов России и Ирана.
На саммите, как ожидается, будут обсуждены текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями, такими как PKK/YPG и ДЕАШ, представляющими угрозу безопасности региона, усилия по политическому урегулированию, гуманитарная ситуация и добровольное возвращение сирийцев в страну.
На полях саммита состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и России.
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