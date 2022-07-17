Миллиардер Роман Абрамович требует от Евросоюза перевод в размере $1 млн на счет его благотворительного фонда. С деталями иска российского бизнесмена знакомит The Wall Street Journal.

Предприниматель, имеющий португальское гражданство, считает, что рестрикции нарушают его основные права, защищаемые Евросоюзом, членом которого является и Португалия.

Абрамович из-за санкций был вынужден продать футбольный клуб «Челси», которым владел на протяжении 20 лет. Вскоре миллиардер создал благотворительный фонд и обещал вложить в него все чистые доходы от сделки с группой инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.