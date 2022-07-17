На границе на выезде из Латвии в Россию образовалась очередь из фур.

По даннным, утром 17 июля на очереди на погранпереходе в Терехово на латвийско-российской границе стояло около 850 фур. В Гребнево возможности въехать в РФ ждут еще примерно 400 грузовиков. Время ожидания на этих пограничных пунктах достигает шести дней.

Кроме того, скопление грузовых машин фиксируют и на латвийско-белорусской границе. На пункте в Патерниеки скопилось 150 фур, в пробку в Силене встали 200 машин.

Заместитель начальника таможенного поста Латвии Ирина Голубева заявила, что ожидалось сокращения очередей, но этого не произошло.

«Мы надеялись, что с окончанием 10 июля — переходного периода, в который отдельные категории товаров еще можно было вывозить, очереди значительно сократятся, но наши ожидания не оправдались», — сказала она.

По ее словам, работу сотрудников таможни осложняет отсутствие обмена информацией с российской стороны, так как связь с таможенными службами России прервана с начала спецоперации РФ на Украине, сообщает Газета.ру