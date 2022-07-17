В первой половине следующей недели ожидается, что в стране сохранится жаркая погода без осадков, временами усилится умеренный северо-западный ветер.

Согласно информации Национальной службы гидрометеорологии, в первой половине следующей недели максимальная погода воздуха составит в низменных районах 38-40°, местами 42-44°, в горах 30-33°, в Баку и на Абшеронском полуострове 33-38° тепла.

Во второй половине недели, в основном в северных и западных районах возможны дожди. Температура воздуха несколько снизится и составит в низменных районах 34-39°, в горах 22-26°, в Баку и на Абшеронском полуострове 30-33° тепла.