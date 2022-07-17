Попытки президента США Джозефа Байдена уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти не принесли желаемого результата.

Об этом эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил Hamshahri. Как оказалось Эр-Рияд не намерен отказываться от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

Руйоран объяснил, что саудитам невыгодно идти навстречу Байдену и отказываться от соглашений в рамках ОПЕК+, ибо невысокий уровень нефтедобычи согласуется с экономическими интересами королевства, доходы и благосостояние которого напрямую связаны с продажей нефти, сообщает

агентство Регнум. Попытки президента США Джозефа Байдена уговорить Саудовскую Аравию увеличить добычу нефти не принесли желаемого результата. Об этом эксперт по проблемам Ближнего Востока Хоссейн Руйоран заявил Hamshahri. Как оказалось Эр-Рияд не намерен отказываться от договоренностей с Россией по добыче нефти в рамках ОПЕК+.

Руйоран объяснил, что саудитам невыгодно идти навстречу Байдену и отказываться от соглашений в рамках ОПЕК+, ибо невысокий уровень нефтедобычи согласуется с экономическими интересами королевства, доходы и благосостояние которого напрямую связаны с продажей нефти.