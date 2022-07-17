На совещании, посвященном итогам первого полугодия, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил: «В последнее время руководство Армении вновь стало говорить о каком-то статусе для Карабаха. Хотя, когда закончилась война и Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции, между нами – руководителями Азербайджана, России, Армении была достигнута устная договоренность о том, что вопрос статуса не затрагивается. Определенное время Армения соблюдала это. Но в последнее время то их премьер-министр, то министр иностранных дел говорят о статусе… Это очень опасно для Армении, потому что мы тоже можем потребовать статус для Зангезура, который в 1920 году был оторван от нас. Мы же не говорим, хотя можем говорить, посмотрим тогда, каким будет результат».

Комментируя данное заявление президента Minval.az дипломат, директор Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что после слов Пашиняна о том, что армянам следует «снизить планку» своих требований по Карабаху, в Армении началось внутреннее политическое давление, которое, скорее всего, инициировано было внешними игроками. И после этого команда Пашиняна вновь стала поднимать вопрос статуса.

«В особенности с серьезными обвинениями и претензиями выступает МИД Армении. На международных форумах и в ООН выступления армянской стороны носят очень агрессивный, радикальный характер. И это не похоже на заявления стороны, которая готовится к миру. Напротив, они продолжают заявлять о территориальных притязаниях на земли Азербайджана. И когда Никол Пашинян говорит, мол, мы признали территориальную целостность Азербайджанской Республики в 1992 году, тогда непонятно, почему официальный представитель Еревана в ООН распространяет заявления, в том числе такое было и недавно, что «Нагорный Карабах стал независимым государством в 1991 году». Получается, что они отрицают слова Пашиняна о том, что Армения давно признала территориальную целостность Азербайджана», — сказал Шафиев.

То есть, по его словам, риторика остается и повторяется. Изменится ли теперь эта позиция Еревана? Он сомневается. Потому что как внутри, так и вне Армении есть силы, которые потворствуют такому нарративу и не желают окончательного урегулирования конфликта, отношений с Азербайджаном.

Между тем Ильхам Алиев отметил и то, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года фактически является актом капитуляции Армении. Армения, как проигравшая сторона в войне, взяла на себя обязательства, которые там четко указаны.

Глава государства заявил, что одним из них является вывод армянских вооруженных сил из Карабаха: «До сего дня этот вопрос не решен. Мы неоднократно поднимали данный вопрос, но Армения затягивает его. Также мы поднимали этот вопрос перед российским военным руководством, и несколько месяцев назад высокопоставленный чиновник Минобороны России, находясь с визитом в Азербайджане, пообещал нашему Минобороны, что до июня армянские вооруженные формирования будут выведены из Карабаха. Но уже середина июля, а вопрос еще не решен. Армения не выполняет это обязательство вопреки заявлению от 10 ноября. Российские миротворцы — российская сторона тоже подписала заявление 10 ноября — как говорится, не принуждают их к этому. Конечно, это нестерпимая ситуация. Потому что пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо. Мы страна-победитель, мы восстановили свою территориальную целостность. Если Армения не хочет выводить свои вооруженные формирования с территории Азербайджана, то пусть говорит нам об этом открыто, и мы будем знать, что делать. Каков будет наш ответ? Возможно, сейчас неуместно говорить о нем. Но это означает грубое нарушение Заявления от 10 ноября».

Слова президента Алиева нужно принимать как уже публично сделанное предупреждение. Об этом в беседе с «Минвал» сказал политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

По его словам, оно адресовано как армянской стороне, так и российскому командованию миротворцами. Есть трехстороннее заявление, по которому на территории Азербайджана не должно оставаться Вооруженных сил Армении.

«И не имеет значения, это люди, которые направлены туда по призыву (армяне как будто бы уже не собираются делать это впредь) или же контрактники, набранные на средства армянского минобороны то ли на территории Армении, то ли из числа местных карабахских армян – это значения не имеет. Во всех случаях это означает незаконное нахождение на территории Азербайджана Вооруженных сил Армении». – отметил он.

Мусабеков добавил, что предупреждение президент сделал публично. Это означает, что, если оно не будет услышано и соответствующим образом воспринято, у Азербайджана появятся возможности в том числе и силовым способом показать неприемлемость присутствия Вооруженных сил Армении на территории Азербайджана.

Все их места дислокации абсолютно известны. Азербайджан имеет возможность, даже не вступая в прямой контакт, посредством беспилотной авиации или же другого военного инструмента нанести точечные и очень болезненные удары по остаткам армянских вооруженных сил на азербайджанской территории. Вряд ли это приблизит мирные отношения и долговременную стабильность в регионе. Поэтому хотелось бы верить, что и российское военное командование, и политическое и военное руководство Армении сделают для себя надлежащие выводы, резюмировал Мусабеков.

Еще один момент, который озвучил президент в своем выступлении, касается ожиданий от встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

«Это — первая встреча между министрами наедине, и мы надеемся, что она будет иметь результаты, потому что я несколько раз встречался с премьер-министром Армении, встречались представители Азербайджана и Армении, но двусторонней встречи между министрами иностранных дел не было, это – первая встреча. Обсуждаемые вопросы уже на столе переговоров. Считаю, что хороший результат данной встречи может заключаться в том, что армянская сторона сформирует свою рабочую группу, потому что азербайджанская сторона уже сформировала рабочую группу для подготовки мирного договора. Определены члены, представленные в данной группе. Со стороны Армении такого шага пока не предпринято», — сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что от результатов данной встречи будет зависеть определение дальнейших шагов Азербайджана.

В связи с этим политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского Университета Фикрет Садыхов заявил, что наша внешнеполитическая линия в постконфликтный период достаточно устойчива, принципиальна и последовательна. Задача — создать здесь, в регионе Южного Кавказа стабильный мир, добиться безопасности и мирного сосуществования.

«Именно в этом ключе, я думаю, проходили переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении в Тбилиси, и мы конечно же надеемся на вразумительную позицию, которую должен занять Ереван в этом вопросе. А не выдвигать какие-то новые мифические идеи, которые идут вразрез с необходимостью создания стабильного и безопасного региона.

К сожалению, в Ереване снова звучат различные призывы и лозунги, связанные со статусом Карабаха. Нам опять предъявляют территориальные претензии. К пяти выдвинутым нами принципам, добавляется шестой, якобы связанный с правами этнических армян на нашей карабахской территории. Всё это, конечно, вредит делу, идет вразрез с желанием утвердить в регионе устойчивый мир», — сказал Садыхов.

По его словам, Ильхам Алиев очень четко отметил, что у нас есть более обоснованные претензии к Армении по поводу коридора в Нахчыванскую автономию, который они не хотят открывать. Тормозят, создают проблемы.

«А мы можем, и у нас есть полные основания для этого, потребовать возвращения Зангезурского региона, который был оторван от Азербайджана в 1920 году. И об этом в Ереване не должны забывать. Наша сегодняшняя позиция более чем принципиальна, и эта принципиальность абсолютно не противоречит тем условиям, которые мы хотим создать в этом регионе.

Мы конечно же будем добиваться мира любым путем – и дипломатическим, и политическим, но, если будут возникать искусственные проблемы, связанные со «статусом», территориальными претензиями, попытками блокирования Зангезурского коридора, я думаю, Азербайджан может применить более чувствительные меры в отношении Армении. Мы будем вынуждены сделать это, потому что не останется других инструментов. Это будут конкретные упреждающие меры, которые, может быть, вразумят правящие круги в Ереване», — заключил Садыхов.

Самир Ибрагимов