Соединенные Штаты надеются, что Индия отменит свой запрет на экспорт пшеницы, заявил в понедельник высокопоставленный дипломат Вашингтона в ООН, предупредив, что этот шаг усугубит глобальный дефицит этого товара, сообщает 7 канал Израиля.

«Мы призываем страны не ограничивать экспорт, потому что считаем, что любые ограничения на экспорт усугубят нехватку продовольствия», — заявила Линда Томас-Гринфилд на встрече министров по вопросам продовольственной безопасности перед заседанием Совета Безопасности ООН.

В совещании ООН, которое пройдет под председательством госсекретаря США Энтони Блинкена, примет участие Велламвелли Муралидхаран, государственный министр иностранных дел Индии.

Индия занимает непостоянное место в Совете Безопасности ООН.

«Мы надеемся, что [Индия] сможет, услышав опасения, высказанные другими странами, пересмотреть свою позицию», — сказал Томас-Гринфилд.

Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, объявила в субботу о запрете экспорта этой культуры без специального разрешения правительства в связи с падением производства, вызванным в первую очередь сильной жарой.

Нью-Дели, который ранее обязался поставлять пшеницу в страны, которые когда-то зависели от экспорта из Украины, заявил, что в первую очередь намерен обеспечить «продовольственную безопасность» для 1,4 миллиарда жителей Индии.

В среду Блинкен собирается провести еще одно заседание ООН, также связанное с продовольственной безопасностью.

Эта сессия направлена ​​на то, чтобы «собрать страны вместе, чтобы посмотреть, какие страны могли бы помочь заполнить пробел» в поставках пшеницы, вызванный вторжением России в Украину — двух основных экспортеров товара, сказала Томас-Гринфилд.

В ходе переговоров также будут определены «страны, которым нужна поддержка со стороны стран, которые могут заполнить пробел», добавила она.

По ее словам, в число этих стран могут быть включены Соединенные Штаты, добавив, что обсуждения по этой теме с американскими фермерами уже ведутся.

После решения Индии в понедельник цены на пшеницу достигли рекордно высокого уровня на европейском рынке.