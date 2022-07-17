Потери российской армии в войне против Украины составляют около 50000 военных. Речь идет о погибших и раненых.

Об этом говорится в заявлении начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина, которого цитирует The Guardian.

По его словам, таким образом, Россия потеряла более 30% своей боевой эффективности на суше, что дает «абсолютную» уверенность — ВСУ одержат победу в войне.

«… 50 000 российских солдат, которые либо погибли, либо получили ранения в этой войне, уничтожено почти 1700 российских танков, уничтожено почти 4000 боевых бронированных машин, принадлежащих России», — говорит самый высокопоставленный военный офицер Британии.

При этом он подчеркнул, что Россия терпит неудачу во всех своих планах.

«Россия начала это вторжение с амбиций захватить всю Украину, Россия имела амбиции взять города в первые 30 дней, Россия имела амбиции создать переломы и оказать давление на НАТО. То есть — Россия это как вызов мировому порядку, она терпит неудачу во всех этих амбициях», — подытожил глава ВС Британии.