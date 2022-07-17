Пожар, возникший в 7-м микрорайоне Бинагадинского района (вблизи станции метро «Дарнагюль»), потушен сотрудниками Госслужбы пожарной охраны МЧС.

Согласно предварительной информации, на площади около 500 м² на территории не работающего деревообрабатывающего завода сгорели сухая трава, бытовые и шинные отходы.

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Возле станции метро «Дарнагюль» в Бинагадинском районе Баку произошел пожар.

Согласно информации МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны.

По предварительной информации, горят отходы шин. В данный момент продолжаются работы по тушению пожара.