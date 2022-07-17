Глава МВД Сербии Александар Вулин заявил о введении особого режима для хорватских дипломатов из-за запрета президенту Вучичу посетить комплекс концлагеря Ясеновац в Хорватии.

Вулин обвинил хорватские власти в «фашизме».

«Фашисты сегодня — члены Европейского союза, не любят, чтобы им напоминали, сколько детей они убили», — заявил он.

Ранее власти Хорватии запретили президенту Сербии Александару Вучичу посетить в частном порядке мемориальный комплекс на месте концлагеря Ясеновац.